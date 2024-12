Ilgiorno.it - Gambizzato a Milano dal cognato: prima gli insulti su TikTok, poi l’agguato in strada

– Un italiano di 31 anni di origini campane, Morello Bevilacqua, è stato arrestato a Cinisello Balsamo con l’accusa di aver sparato alle gambe delAntonio Abruzzese, di 39 anni, lo scorso 9 aprile in viale Marche a. La ragione delè da ricercarsi in una sorta di faida interna alle due famiglie di etnia sinti a cui appartengono l’arrestato e il ferito. L’aggressione era stata preceduta da una serie di minacce esutra i protagonisti della vicenda. Il trentanovenne era stato colpito mentre stava per entrare nella sua auto, posteggiata in viale Marche: contro di lui erano stati esplosi quattro colpi di pistola. Alla scena avevano assistito alcuni passanti. A seguito del ferimento, la vittima era stata trasportata in emergenza all’ospedale Niguarda, dove era rimasta ricoverata per circa due mesi a causa delle gravi lesioni riportate alle gambe.