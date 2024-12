Lanazione.it - Freschi&Vangelisti: la fotografica “Foreste incantate: l’esplorazione dei boschi e delle foreste casentinesi”

Arezzo, 3 dicembre 2024 – L’8 Dicembre, giorno dell’Immacolata, alle ore 16.00 in un fondo adibito a galleria che si trova in via Garibaldi, 63 a Pratovecchio, l’azienda Freschi&Vangelisti inaugura una mostracollettiva dedicata al bosco casentinese dal titolo “dei”. La particolarità di questa mostra sta nel fatto che gli autori169 fotografie in mostra sono i collaboratori dell’azienda, invitati da Denise e Stefano che, come ogni anno, promuovono iniziative aziendali volte a rafforzare il senso di amicizia e dall’altro per salutarsi primafestività natalizie. Quest’anno il concorso tra i collaboratori diventa un vero e proprio evento esterno, in un gesto di riconoscenza verso il territorio. Chiunque infatti potrà andare a visitare la mostra curata da Roberto Rossi, Direttore del CIFA, Centro Italiano della Fotografia di autore e già Presidente nazionale di FIAF Italia.