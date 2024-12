Food | 50 Top Italy 2025 Villa Crespi Miglior Ristorante in contesto di ospitalità alberghiera Undici le strutture in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Ilindiper 50 Top, guida online del meglio del Made indentro e fuori dai confini nazionali, èdi Antonino Cannavacciuolo, la struttura dello chef e della moglie Cinzia Primatesta a Orta San Giulio, sul Lago d’Orta. Al secondo posto Quattro Passi a Massa Lubrense, all’interno de La Veglia Relais e gestito dalla famiglia Mellino; con la terza generazione della famiglia, alle redini della cucina c’è Fabrizio, mentre in sala troviamo Raffaele. Terza posizione per L’Olivo del Jumeirah Capri Palace, a Capri, guidato dallo chef Andrea Migliaccio. Quarta posizione perFeltrinelli sul Lago di Garda, guidata dallo chef Stefano Baiocco. Quinta posizione per Al Gatto Verde e Francescana at Maria Luigia all’interno di Casa Maria Luigia, a Modena, con in cucina Jessica Rosval.