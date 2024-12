Lapresse.it - Finlandia: danneggiamento in cavo dati lungo confine con Svezia

Leggi su Lapresse.it

Berlino (Germania), 3 dic. (LaPresse/AP) – Unche correilterrestre traè stato danneggiato. Lo riportano i media svedesi. Secondo il quotidiano svedese Dagens Nyheter, che cita l’Autorità svedese per le telecomunicazioni PTS, ildelè stato riscontrato in due punti diversi in territorio finlandese. “Le autorità stanno indagando sulla questione insieme all’azienda”, ha scritto su X la ministra finlandese dei Trasporti e delle comunicazioni, Lulu Ranne. “Prendiamo la situazione seriamente”, ha aggiunto. L’emittente nazionale svedese Sveriges Radio ha riferito che la società interessata, Global Connect, ha dichiarato che 6mila clienti privati e circa 100 clienti commerciali sono stati interessati dal danno del. Il mese scorso erano stati danneggiati 2 cavisottomarini sul fondale del Mar Baltico il mese scorso.