Lanazione.it - "Entro l’anno il nuovo depuratore". Un intervento da 180 mila euro nella zona della ciclopista

di Sonia Fardelli BIBBIENAgli scarichi liberi di Casamicciola finiranno in un impianto di depurazione. Un investimento da 180che servirà a tutelare l’ambiente che si trova intorno al torrente dell’Archiano e vicino alla. I lavori stanno procedendo in maniera celere e ieri il sindaco Filippo Vagnoli e il presidente di Nuove acque Carlo Polci si sono recati a fare un sopralluogo. L’consisterealizzazione di opere di captazione dello scarico libero di acque miste che attualmente sversa nel torrente Archiano, a cui afferisce laartigianale e residenziale di Casamicciola e che, tramite ilimpianto di sollevamento, sarà collegato e convogliato all’impianto di depurazione de La Nave, nel Comune di Bibbiena. L’investimento finanziato da tariffa, prevede l’esecuzione di un pozzetto per l’intercettazione degli scarichi liberi, unimpianto di sollevamento che verrà realizzato nel piazzale adiacente alle attività artigianali, una condotta di spinta lunga 485 metri lineari posata su via Casamicciola e sulle proprietà private limitrofe alla pista ciclabile, l’attraversamento del torrente in corrispondenzapista ciclabile completo di rivestimento del letto con massi ciclopici per protezione anti-erosiva, l’attraversamentostrada 71 per una lunghezza pari a 50 metri lineari, il recapito finale dei reflui delle utenze di Casamicciola al