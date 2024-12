Napolipiu.com - Ecco quanto potrà spendere Il Napoli a Gennaio: svelati i due limiti di De Laurentiis

Leggi su Napolipiu.com

Emergono i parametri economici fissati dal club azzurro per gli acquisti: tetto ingaggi a 3 milioni. Conte già informato delle condizioni.Ilha tracciato una linea chiara per il prossimo mercato e Antonio Conte ne sarebbe già a conoscenza. Secondorivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo ha stabilito dei parametri economici ben precisi che non intende superare.La società di Deavrebbe fissato dueinvalicabili: un tetto massimo di 25 milioni di euro per i cartellini dei nuovi acquisti e un limite di 3 milioni netti per gli ingaggi. Come riporta il quotidiano napoletano, l’allenatore salentino “sa che non può andare oltre i 25mln per un cartellino e i 3mln di ingaggio”.Un aspetto che non sembrerebbe preoccupare l’ex tecnico del Tottenham che, sempre secondo Il Mattino, si starebbe dimostrando particolarmente aziendalista: “se non fosse già il signore assoluto non parlerebbe così in maniera diretta del patron del”.