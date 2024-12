Chiccheinformatiche.com - Dal Phishing al Quishing: la nuova frontiera delle frodi online

Il web, nato come uno strumento democratico e accessibile, si sta rivelando sempre più insidioso, soprattutto quando si parla di protezione dei dati personali e dei risparmi bancari. Dopo il, l’ormai nota praticaemail o sms fraudolenti contenenti link fasulli, ecco che i criminali del web si evolvono con unatecnica: il: Il QR Code Come Strumento di FrodeIlrappresenta un’evoluzione del, sfruttando i QR Code come veicolo per attirare ignari utenti su siti dannosi. Il meccanismo è semplice quanto pericoloso: una volta scansionato il codice, pc o smartphone conducono l’utente a pagine che sembrano legittime ma che sono, in realtà, progettate per rubare informazioni sensibili. Credenziali di accesso, dati personali e dettagli bancari diventano così prede facili per i cybercriminali.