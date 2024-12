Tpi.it - Corea del Sud: il presidente Yoon Suk Yeol proclama la legge marziale

Ildelladel Sud,Suk, hato lain un discorso televisivo trasmesso oggi a sorpresa, nella tarda serata di Seul, in cui ha accusato il principale movimento di opposizione, il Partito Democratico di Lee Jae-myung che da anni si batte per il dialogo lungo il 38esimo parallelo, di simpatizzare per Pyongyang e di svolgere “attività contro lo Stato”.Senza precisare quali misure saranno adottate contro l’opposizione,ha citato una mozione del Partito Democratico di, che ha la maggioranza nel Parlamento di Seul, volta a respingere una proposta di bilancio del suo governo. Ilha definito le azioni dell’opposizione come “un chiaro comportamento contro lo Stato, mirante a incitare alla rivolta”, affermando inoltre che questi atti hanno “paralizzato gli affari pubblici e trasformato l’Assemblea nazionale in una tana di criminali”.