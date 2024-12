Anteprima24.it - Conte: “Speriamo di rivedere presto Bove a fare quello che sa fare”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Prima di iniziare ci tenevo a nome mio e di tutti i ragazzi a mandare un grande abbraccio a Edoardo, siamo tutti con lui edi vederlo, quanto prima, ache sabenissimo”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Antonioprima dell’inizio della conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio di giovedì. “Il nostro obiettivo è di crescere, costruire qualcosa che permetta alla squadra di stare lì per anni a combattere con le top avversarie”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonionella conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio di giovedì.ha spiegato che giocheranno, anche in vista del mercato di gennaio, “molti calciatori che senza Coppe europee vivono una stagione penalizzante.