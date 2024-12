Ilgiorno.it - “Cartierando“ nella zona industriale: "Vivacizziamo il nostro quartiere"

Leggi su Ilgiorno.it

La data di nascita è il 22 settembre, possiede già un bel logo multicolor, ma il battesimo ufficiale avverrà sabato 7, durante gli eventi organizzati in vista delle feste. Si chiama ““ dal nome delladove, fino a una ventina di anni fa, c’era lo stabilimento della Cartiera, e l’obiettivo della dozzina di volontari che per ora conta l’associazione è di "fare uscire dal dimenticatoio – dice il presidente Giuseppe Delle Coste – questa porzione di Tirano". L’idea che via via prende forma parte da Katiuscia Pini, una maestra della primaria Vido che ha trovato convinta adesione in un gruppo di genitori uniti per un progetto teatrale scolastico. A pochi passi dalla scuola, in piazza Unità d’Italia, c’è il cosiddetto “parco della ruggine“, struttura circondata dal verde, ma sottoutilizzata.