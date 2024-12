Tvplay.it - Caos Osimhen, vanno via anche loro: doccia fredda per De Laurentiis

Leggi su Tvplay.it

Il patron del Napoli gelato dalla notizia, ecco cosa sta succedendo in vista del mercato di gennaio: i dettagli.A poche ore dalla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Lazio, Aurelio Delavora per sistemare alcune situazioni in vista della sessione di mercato che arriverà nel prossimo gennaio.viaper De(LaPresse) tvplay.itGli azzurri conducono la Serie A davanti ad Atlanta e Inter, e il nuovo tecnico Antonio Conte sembra piuttosto soddisfatto delle prestazioni dei suoi giocatori. “Vedo un gruppo che cresce come collettivo. E’ tangibile, è palese, che ciò che stiamo facendo è in crescita”, ha commentato il tecnico del Napoli al termine del match vinto contro il Torino. È innegabile, però, che questa squadra andrà rinforzata.