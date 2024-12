Ilfattoquotidiano.it - “Calciatore non idoneo in Serie A”. La Figc apre inchiesta sulle parole del direttore sanitario della Lazio

La Procuraha aperto un’riveni di Ivo Pulcini,, che intervistato dal Messaggero a proposito del caso Bove, ha dichiarato: “Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questaA, ma non lo ritennia giocare a calcio”. Secondo quanto riferisce Lsse, il procuratore federale Giuseppe Chinè ascolterà Pulcini nei prossimi giorni.Ilbiancoceleste, a proposito dei casi di malori in campo, aveva anche sottolineato come “Laè stata la prima società in Italia a fare corsi di rianimazione cardio-polmonare con l’uso del defibrillatore. Abbiamo iniziato nel 2018 e li ripetiamo ogni due anni per ricordare le tecniche e istruire ogni nuovo arrivato.