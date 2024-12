Dailyshowmagazine.com - Arianna Rozzo: Giovane Promessa di Sanremo Giovani e la sua Canzone “J’adore”

, unacantante emergente, sta conquistando il panorama musicale italiano con il suo talento e la partecipazione a. In questa intervista esclusiva,racconta il suo percorso, le sue aspirazioni e la creazione del brano “”, un pezzo che ha scritto in soli dieci minuti, ispirata dai ricordi di Napoli e dalla sua determinazione.Un Sogno Diventato Realtà:è da sempre un sogno per. La sua selezione tra i 24 artisti in gara rappresenta un importante traguardo dopo anni di sacrifici e duro lavoro. La cantante esprime tutta la sua emozione e gratitudine, considerandolo un punto di partenza per il futuro.“”: La Nascita di unaSpecialeIl brano “”, nato durante un periodo di studio intenso, affronta temi profondi come la nostalgia, le radici familiari e la resilienza.