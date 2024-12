Secoloditalia.it - Vino, un’industria da 330mila posti di lavoro. Lollobrigida: regge nonostante le campagne avverse

Quando si parla di, si sa, l’Italia fa da maestro. Non stupisce, dunque, che il ministro dell’Agricoltura Francescone faccia una questione di principio. Durante la presentazione del XXII Rapporto Ismea-Qualivita a Roma, che ha messo in luce una flessione del settore vitivinicolo di qualità (-0,7% in quantità e -2,3% in valore, per un totale di 11 miliardi di euro), il ministro ha sottolineato: “Che ilregga nel mercato è già un miracolo con l’aggressione portata avanti in questi ultimi anni a uno dei nostri prodotti di eccellenza”.L’export raggiunge 6,89 miliardi di euro (-0,6% su base annua e +66% sul 2013), una sostanziale tenuta dopo il balzo del +10% registrato nel 2022. Numeri di una filiera composta da 107.175 operatori, 333mila occupati, 135 Consorzi di tutela autorizzati dal Masaf e 12 Organismi di controllo.