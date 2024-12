Ucraina da Germania aiuti per 650 mln

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.49, daper 650mln Lafornirà all'nuovimilitari per un valore di 650 milioni di euro. Lo ha fatto sapere il cancelliere Scholz, che si trova a Kiev per una visita a sorpresa. Scholz ha voluto ribadire il sostegno di Berlino a Kiev. "Sono arrivato in treno,attraversando un Paese che si difende dalla guerra di aggressione russa da oltre 1.000 giorni",ha scritto su X. Ieri anche i nuovi vertici dell'Ue sono andati a Kiev,e hanno confermato il loro appoggio militare e finanziario.