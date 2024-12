Panorama.it - Tavares esce di scena: è la prima vittima eccellente della transizione elettrica

Crollo delle azioni Stellantis in Piazza Affari dopo le dimissioni improvvise dell’amministratore delegato Carlos. Il titolo perde l’8,5% a 11,47 euro, toccando i minimi da luglio 2022 e trascinando con sé anche Renault, che scende dell’1,5% % a 39,8 euro. L’uscita ha colto di sorpresa i mercati, rivelando anche profondi dissidi strategici all'interno del consiglio di amministrazione sull’opportunità di insistere sulla svoltafacendo appello a forti sussidi pubblici. Una scelta che non è stata condivisa dalla proprietà italo-francese che, a quanto pare insiste sull’azione di lobby per spostare in avanti la scadenza del 2035 coma data di morte dei motori a benzina e diesel. Il momento è delicato per Stellantis, che da mesi sta attraversando una grave crisi, con vendite in calo soprattutto in Europa.