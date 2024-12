Lanazione.it - “Scatti contro la violenza”, mostra fotografica collettiva e vendita di beneficenza organizzata da associazione Imago e associazione Pronto Donna

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 la Galleriadi via Vittorio Veneto 33/20, ad Arezzo, ospita “la”,dida. La, a ingresso libero, sarà inaugurata sabato 7 dicembre, alle 17, e rimarrà aperta fino alle ore 20. Alle ore 19 la regista Alessandra Bedino coinvolgerà il pubblico in un breve reading dal titolo “Sii dolce con me. Vocilasulle donne”. Domenica 8 dicembre larispetterà gli orari 10-13 e 15-20. Da annipromuove eventi culturali e artistici anche con fini sociali. Nellala” sono state selezionate 55 immagini dagli archivi personali di 34 fotografi che hanno risposto all’appello.