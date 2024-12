361magazine.com - Presentazione del nuovo libro di Gian Ettore Gassani, celebre Presidente dell’Associazioni Avvocati Matrimonialisti d’Italia

La violenza di genere, in particolare quella domestica, è una vera e propria guerra civile nel nostro paese. I numeri statistici sono impietosi e dimostrano che nemmeno il Codice Rosso è riuscito a fermare la mattanza nei confronti delle donne. Purtroppo, solo nel 10% dei casi emerge statisticamente la violenza di genere. Il Codice Rosso resta una delle tante leggi a costo zero del nostro Paese. Mancano mezzi e uomini per contrastare e, soprattutto, prevenire la violenza all’interno delle mura domestiche, soprattutto quando è stata già denunciata. I braccialetti elettronici, molto spesso, non funzionano. Inoltre, è urgente un cambio di rotta nell’applicazione delle misure cautelari custodiali (e non solo il mero e inutile divieto di avvicinamento), che sono l’unico rimedio, in determinate situazioni, per prevenire fatti di sangue.