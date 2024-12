Quotidiano.net - Panatta assume 22 nuove risorse nella sede di Apiro

Leggi su Quotidiano.net

NEL CUORE DELLE MARCHE vengono ideate e realizzate attrezzature per palestre che dai sei decenni sono il sinonimo di eccellenza nel settore del wellness in tutto il mondo. Nata da una felice intuizione del fondatore Rudy, l’azienda fonda le proprie radici nelle origini della cultura fisica. Il successo del brandnel mondo è stato possibile grazie al totale controllo del ciclo di sviluppo e del processo produttivo di ogni singolo macchinario, le cui fasi si svolgono tutte all’interno dell’azienda. Un’eccellenza marchigiana che si distingue nel mondo del fitness e del bodybuilding,è l’azienda leader globaleproduzione di attrezzature per palestre. Con radici ben salde nel proprio territorio e una visione positiva verso il futuro, l’azienda impiega attualmente 201 collaboratoridie si avvale di una rete di oltre 500 rappresentanti e tecnici, supportati da 90 distributori all’estero.