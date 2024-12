Iltempo.it - Opposizione debole e senza programmi: Prodi sgancia il siluro su Schlein

Romanonon risparmia critiche alla sinistra guidata da Elly. L'ex presidente del Consiglio, ospite della puntata del 1 dicembre di Che Tempo Che Fa, programma che Fabio Fazio conduce sul Nove, cala la scure sull'al governo: “Il governo certamente sta perdendo consensi però ci manca ancora un'articolata e forte e finché non si ha l'alternativa il governo non governa ma esiste. Per un'alternativa credibile serve un programma - sollecita quindi il Professore - che non sia solo negare quello che altri fanno ma preparare le novità di cui abbiamo bisogno. La riforma sanitaria è stata fatta nel '78, io allora ero un promettente giovane ministro. Ora la dobbiamo rinnovare. Bisogna proporre, non solo dire ‘vogliamo soldi in più' ma occorre rinnovare anche il tessuto del funzionamento della sanità”.