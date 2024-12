Anteprima24.it - Operazione “piazza pulita” nel PD, estromesso presidente del consiglio regionale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa commissaria straordinaria del Partito Democratico, Susanna Camusso, ha avviato l’” in Provincia di Caserta. Nove le tessere, al momento, che sono state ricusate, cioè nove esponenti non potranno iscriversi al Partito Democratico. Tra questi un big assoluto, ildelGennaro Oliviero. Una notizia che getta ancora benzina sul fuoco, visto che Oliviero, anche prendendo le distanze dalle indicazioni di Elly Schlein, è stato tra i primi sostenitori del terzo mandato per De Luca e dell’approvazione della Leggeche, al momento, ne consente la candidatura.Si apre definitivamente una ferita tra i dem che si apprestano a vivere la stagione più difficile in Campania, con la chiara indicazione della segreteria nazionale che va nella direzione di mettere alla porta quelli che nel recente passato sono andati anche contro il Partito Democratico stesso.