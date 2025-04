La regina Camilla alla cena al Quirinale con la collana simbolica ma non indossa la tiara

La regina Camilla al banchetto di stato con un abito di pizzo verde e una collana vicina al suo cuore. Incontro con Meloni, poi in Parlamento. Re Carlo: "Spero di non rovinare la lingua di Dante" - Mattarella: “La regina Elisabetta resta nei cuori del popolo italiano”. Carlo al Parlamento: rafforzare nostra amicizia. Dal Papa con Camilla. Re Carlo e Camilla a cena al Quirinale: il menù, il cerimoniale, il dress code. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | Carlo parla in italiano alle Camere: «Spero di non rovinare la lingua di Dante». Nel pomeriggio visita privata a Papa Francesco. Per re Carlo e la regina Camilla verdure di Castelporziano e spigola al sale. Ne parlano su altre fonti

