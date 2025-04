Quotidiano.net - Linguaggio da trapper alla Casa Bianca

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 aprile 2025 – Con tutto il rispetto per la realpolitik praticata dai baciatori di pantofola, assai più raffinati dei baciatori del didietro, nessuno si aspettava che il presidente degli Stati Uniti parlasse di “ritorno a Canossa” per descrivere i 75 leader a suo dire in fila – e tra questi c’è anche Giorgia Meloni – per avere meno dazi. Dal pur instabile punto di vista di Trump, i "baciatori" sono colpevoli di avere un surplus commerciale troppo alto con gli Usa e devono umiliarsi, come fece nel 1077 l’imperatore scomunicato Enrico IV quando andò al cospetto di Gregorio VII da Matilde di Canossa. epa12021675 US President Donald Trump speaks to reporters as he signs a series of Executive Orders in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 09 April 2025. EPA/CHRIS KLEPONIS /POOL L’ipersemplificazione della complessità è un tratto assodato in tutti i populismi e si è tradotto anche nel lessico.