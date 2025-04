Lapresse.it - Champions League, Barcellona e Psg vincono i rispettivi quarti d’andata

Ancora due match ricchi di gol nelle garedeidi finale di. Dopo le vittorie di Inter e Arsenal contro Bayern Monaco e Real Madrid, il Paris Saint Germain e ils’impongono nelle rispettive partite contro Aston Villa e Borussia Dortmund con i risultati di 3-1 e 4-0.Psg-Aston Villa 3-1I parigini si sono imposti per 3-1 al Parco dei Principi contro gli inglesi dell’Aston Villa, rimontando il vantaggio di Rogers con le reti di Doue, Kvaratskhelia e Mendes.-Borussia Dortmund 4-0I blaugrana invece si sono sbarazzati dei tedeschi del Borussia Dortmund, finalista la scorsa stagione, grazie alle reti di Raphinha, Lewandowski (doppietta) e Yamal.Nelle altre gare, disputate martedì, vittoria dell’Arsenal a Londra per 3-0 sul Real Madrid e successo esterno dell’Inter per 2-1 sul Bayern Monaco.