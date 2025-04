Ilrestodelcarlino.it - Le coop sulla capitale della cultura : "Vogliamo contribuire al progetto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leerative di LegaRomagna accolgono con favore la decisione dei Comuni di Forlì e Cesena di sottoscrivere una candidatura condivisa per laitaliana2028 e plaudono ai sindaci Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca per la capacità che hanno dimostrato di andare oltre i campanili, mettendo al primo posto l’interesse delle nostre comunità e la volontà di valorizzare le energie in campo. "Ora la candidatura di Forlì e Cesena – afferma LegaRomagna presieduta dal cesenate Paolo Lucchi – può essere spesa in concreto per rafforzare il sistema Romagna, sfruttando al massimo i tanti eventi di alto livello che attraversano il territorio. Le impreseli del territorio associate a LegaRomagna –erdiem, Atlantide, Ebla, Aidoru, Edit 91 (Una Città), Faenza Teatro e Danza, Formula Servizi, Nova, Sillaba, Sunset, Tiresia Media, Unica – sono state in primissima fila nel sostenere questa necessità, con un appello pubblico che ha coinvolto tutti i campi in cui opera il sistemaerativo: teatro, audiovisivo, comunicazione ed eventi, gestione museale, editoria libraria, conservazione del patrimoniole e letterario".