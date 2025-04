Euro in rialzo scambiato a 10995 dollari

Euro in rialzo sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0995 dollari con una crescita dello 0,42% e a 161,1200 yen con una flessione dello 0,47%. Quotidiano.net - Euro in rialzo, scambiato a 1,0995 dollari Leggi su Quotidiano.net insul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è scambiata a 1,0995con una crescita dello 0,42% e a 161,1200 yen con una flessione dello 0,47%.

