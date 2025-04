Sciopero dei treni l’11 e 12 aprile a rischio stop di 24 ore | orari garantiti Trenitalia e motivazioni

Sciopero dei treni l'11 e 12 aprile, con possibili disagi fino a 24 ore. L'agitazione sindacale inizierà alle 3 del mattino di venerdì e terminerà alle 2 di sabato, coinvolgendo il personale di macchina, di bordo e altri settori strategici delle principali aziende ferroviarie italiane. Leggi su Fanpage.it È in programma un nuovodeil'11 e 12, con possibili disagi fino a 24 ore. L'agitazione sindacale inizierà alle 3 del mattino di venerdì e terminerà alle 2 di sabato, coinvolgendo il personale di macchina, di bordo e altri settori strategici delle principali aziende ferroviarie italiane.

Sciopero dei mezzi revocato. Sciopero trasporti 8 e 9 aprile 2025 ferrovie, aerei e mezzi pubblici si fermano per 24 ore. Sciopero 11 aprile 2025 a Torino: a rischio treni e mezzi pubblici. Orari e fasce di garanzia. Sciopero treni 11 aprile 2025, orari treni garantiti. Nuovo sciopero (regionale) dei treni in programma ad aprile. Sciopero dei treni revocato: l’11 aprile circolazione regolare per i pendolari. Ne parlano su altre fonti

Scioperi aprile, calendario aggiornato. Treni e voli a rischio: il picco venerdì 11, poi il 26 - Aprile si conferma un mese caldo sul fronte delle proteste sindacali, con una serie di scioperi che coinvolgono i settori ferroviario, aereo, sanitario, scolastico e ambientale. Le date da ... (msn.com)

Sciopero dei treni 11 e 12 aprile revocato, ma restano possibili disagi per mercoledì 23 - Disagi per i viaggiatori a causa di uno sciopero dei treni in programma tra l’11 e il 12 aprile. In settimana problemi anche per il trasporto aereo ... (virgilio.it)

Nuovo sciopero dei treni l’11 e 12 aprile, a rischio i trasporti per 24 ore: gli orari - Lo sciopero dei treni dell'11 e 12 aprile è stato indetto dal sindacato di base USB lavoro privato e andrà vanti per 24 ore: dalle ore 3 ... (fanpage.it)