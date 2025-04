Volano i future sulle Borse europee Francoforte +77%

Volano i future sulle Borse europee, che si preparano al grande rimbalzo, dopo giorni di crolli, in scia alla pausa ai dazi bilaterali decisa ieri dal presidente americano Donald Trump. I future sull'indice paneuropeo Stoxx 50 avanzano del 7,7%, quelli sul Ftse 100 di Londra del 5,2%, quelli su Dax di Francoforte del 7,7% e quelli sul Cac 40 di Parigi del 7,6%. Quotidiano.net - Volano i future sulle Borse europee, Francoforte +7,7% Leggi su Quotidiano.net , che si preparano al grande rimbalzo, dopo giorni di crolli, in scia alla pausa ai dazi bilaterali decisa ieri dal presidente americano Donald Trump. Isull'indice paneuropeo Stoxx 50 avanzano del 7,7%, quelli sul Ftse 100 di Londra del 5,2%, quelli su Dax didel 7,7% e quelli sul Cac 40 di Parigi del 7,6%.

Volano i future sulle Borse europee, Francoforte +7,7%. Volano i future sulle Borse europee, Francoforte +7,7%. Borse oggi, le news dopo i dazi. La sospensione Usa fa volare i mercati asiatici. Scattano le controtariffe di Pechino. La Cina lascia svalutare lo yuan, ai minimi dal 2007. Borse asiatiche, boom a Tokyo (+8,2%) dopo stop ai dazi. Vola Taiwan in avvio (+9,2%), Sydney a +6,3%. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,3%). Volano le Tim risparmio su voci di addio alle due classi di azioni. Perché le azioni di Leonardo e delle altre aziende europee della difesa volano in Borsa. Ne parlano su altre fonti

Borsa, Europa tonica con en plein repubblicano. Volano future Usa e Tesla bitcoin da record - Se i future americani ... con le Borse asiatiche contrastate (bene Tokyo, male Hong Kong), gli investitori stanno valutando le conseguenze per l'Europa, che potrebbe rivestire un ruolo più ... (msn.com)

Borsa: l'Europa accelera con i future Usa, Milano +1,65% - Accelerano le principali borse europee con i future Usa, consolidando il rimbalzo registrato in apertura dopo 4 sedute da dimenticare, che sono costate oltre 1.900 miliardi di valore. (ANSA) ... (ansa.it)

Borse europee in picchiata: Milano e l’Europa sotto pressione dopo i dazi USA - La Borsa di Tokyo chiude in netto calo, con l’indice Nikkei in flessione del 2,77%: 989 punti persi e livello minimo degli ultimi otto mesi. A pesare sono l’entrata in vigore dei dazi USA e la ... (notizie.tiscali.it)