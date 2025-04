Ilrestodelcarlino.it - Sarà paesaggio protetto: "Fiume Savio più tutelato"

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha dato il via libera alla creazione del ’naturale e seminaturaledel’. Si tratta di un corridoio per assicurare alil continuum fluviale dagli ambienti collinari a quelli costieri della foce caratterizzati da una notevole diversificazione di specie e habitat. Il progetto è nato da una specifica richiesta del Comune di Cesena e può avere un consistente sviluppo nel tempo. Oltre al capofila potranno essere coinvolti infatti gli altri comuni attraversati dale che si trovano in contesti paesaggistico-ambientali simili. Lo sviluppo del, che in questa prima fase coinvolge una zona di duemila ettari di cui 350 già inseriti nella Rete Natura 2000, dovrebbe includere in futuro la parte del tratto nel comune di Mercato Saraceno e un piccolo lembo del comune di Roncofreddo, mentre a valle dovrebbe allungarsi fino alla foce nel comune di Ravenna, il che porterebbe la superficie totale dell’area a 3.