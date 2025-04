Ilrestodelcarlino.it - Foto storiche su Cesena di Augusto Casalboni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato dalle 15 alle ore 18, Casa Serra, in viale Carducci 29, ospiterà nuove visite guidate a cura degli studenti dell’Ite ‘Renato Serra’, indirizzo turistico con il coordinamento dell’insegnante Raffaella Martina, responsabile del progetto. Dalle 16 alle 17 Brunella Garavini, bibliotecaria della Malatestiana e responsabile dell’archiviografico, presenterà ai visitatori presenti la documentazionegrafica sudi, contemporaneo dell’illustre letteratote. Ingresso libero e gratuito. "Anche quest’anno – affermano il dirigente del Serra Paolo Valli e la coordinatrice Raffaella Martina – le apertura al pubblico di sabato di casa Serra si sono felicemente coniugate con eventi culturali che hanno suscitato l’interesse degli intervenuti approfondendo la conoscenza non solo del letteratote, ma anche del contesto storico, sociale e culturale in cui visse e operò"