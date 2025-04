Storia storie e memorie attraverso i cimiteri protestanti d’Italia

Bergamo. Sabato 12 aprile 2025 alle 17.30 al Centro Culturale Protestante di Bergamo si terrà un incontro dal titolo "Storia, storie e memorie attraverso i cimiteri protestanti d'Italia".

Introduce e coordina Francesca Tasca (Centro Culturale Protestante).

Intervengono:
– Federica Tammarazio (Ufficio Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese), "Appunti per una Storia dei cimiteri acattolici"
– Giovanni Carullo (studioso di Storia locale), "cimiteri protestanti a Bergamo tra Otto e Novecento".

Ingresso libero.

Il Centro Culturale Protestante è a Bergamo in via Tasso, 55.

