Wall Street vola dopo la pausa di 90 giorni, per i dazi reciproci, annunciata a sorpresa da Trump

Rally acon ladi 90per ida Donald. I listini americanino e guadagnando 5.500 miliardi di dollari vedendo allontanarsi lo scenario peggiore della guerra commerciale, ovvero una profonda recessione data quasi per scontata prima dell’annuncio del presidente americano. Il Dow Jones chiude in rialzo del 7,87%, il Nasdaq avanza del 12,16% mentre lo S&P 500 sale del 9,51% in quella che è la sua seduta migliore dal 2008Per ora le piazze finanziarie europee hanno archiviato la seduta in profondo rosso mandando in fumo 446 miliardi di dollari. Parigi e Francoforte hanno accusato perdite nell’ordine del 3%, mentre Milano è scesa del 2,75%. A pesare è stata la risposta cinese aidi. Pechino è l’unica non graziata dal presidente americano con i tre mesi di stop.