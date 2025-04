Cina svaluta lo yuan ai minimi dal 2007 | impatti sulla crescita economica

Cina agevola la svalutazione dello yuan, che scivola ai minimi dal 2007 sul dollaro mentre l'inasprirsi della guerra commerciale con gli Usa rischia di fiaccare la crescita del gigante asiatico. Lo yuan onshore ha toccato un minimo di 7,3518 sul biglietto verde prima di recuperare terreno sulle indiscrezione che i leader di Pechino si riuniranno per discutere ulteriori misure di stimolo in risposta ai dazi di Donald Trump, riferisce Bloomberg. La Banca centrale cinese (Pboc) ha abbassato per sei giorni consecutivi, seppure moderatamente, il suo tasso di riferimento, a dimostrazione del fatto che la Cina punta su una graduale svalutazione della sua moneta per sostenere l'export. Quotidiano.net - Cina svaluta lo yuan ai minimi dal 2007: impatti sulla crescita economica Leggi su Quotidiano.net Laagevola lazione dello, che scivola aidalsul dollaro mentre l'inasprirsi della guerra commerciale con gli Usa rischia di fiaccare ladel gigante asiatico. Loonshore ha toccato un minimo di 7,3518 sul biglietto verde prima di recuperare terreno sulle indiscrezione che i leader di Pechino si riuniranno per discutere ulteriori misure di stimolo in risposta ai dazi di Donald Trump, riferisce Bloomberg. La Banca centrale cinese (Pboc) ha abbassato per sei giorni consecutivi, seppure moderatamente, il suo tasso di riferimento, a dimostrazione del fatto che lapunta su una gradualezione della sua moneta per sostenere l'export.

La Cina lascia svalutare lo yuan, ai minimi dal 2007. La Cina pensa di svalutare lo yuan, dollaro ai minimi da 6 mesi ed euro in rialzo: cosa succede alle valute con i dazi Usa. Cina svaluta lo yuan ai minimi dal 2007: rischio per la crescita economica. Borse asiatiche, boom a Tokyo (+8,2%) dopo stop ai dazi. Vola Taiwan in avvio (+9,2%), Sydney a +6,3%. Borse cinesi in rialzo, Pechino svaluta lo yuan per rilanciarsi. Nikkei al galoppo, la Cina sale nonostante i dazi al 125% e svaluta lo yuan ai livelli del 2007. Ne parlano su altre fonti

Cina svaluta lo yuan ai minimi dal 2007: impatti sulla crescita economica - La svalutazione dello yuan cinese, ai minimi dal 2007, è una risposta alla guerra commerciale con gli Usa. (quotidiano.net)

La Cina svaluta lo yuan con cautela per difendersi dai dazi. Ecco perché e le conseguenze a lungo termine - Mercoledì 9 aprile, la PBoC ha abbassato il valore dello yuan per la quinto fixing consecutivo dopo che Trump 2.0 ha raddoppiato i dazi al 108%. Che cosa significa e gli effetti sui cambi e sull’econo ... (msn.com)

Il segretario al Tesoro Usa, 'la Cina non svaluti lo Yuan' - Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent esorta la Cina a non svalutare la sua valuta: se lo facesse - ha detto in un'intervista a Fox - sarebbe una tassa sul resto del mondo. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)