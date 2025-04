Docenti valutati dagli studenti? "No, il danno è quello di togliere loro il diritto di avere un adulto di riferimento. Il compito è del Ministero". INTERVISTA a Gaetano Cotena.

“Non èdegli alunni decidere a chi affidare un premio o incidere sulla valutazione complessiva di un docente. Resta assodato ildi segnalare abusi della professione, ma trovo eccessivo attribuire agliil potere di valutare e incidere sui premi deiprofessori”. E’ caustico il giudizio dello psicologo e psicoterapeutain merito alla notizia che una scuola, l’Istituto Freud di Milano, dopo il controverso esperimento del voto ai professori, ha lanciato nei giorni scorsi – come abbiamo riferito –l’idea di far attribuire una nota di merito aida parte dei propri: una sorta di riconoscimento mensile agli insegnanti più apprezzati. L'articolo? “No, ildiildiundi

