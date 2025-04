Iltempo.it - Da Trump un messaggio strategico all'Europa. Ma ora l'Ue non perda tempo

C'è una precisazione che vale più di mille parole: la misura non riguarda la Cina. Tradotto in geopolitica: non si tratta di un'arma tattica in una guerra commerciale globale, ma di unall'. Abbiamo cioè 90 giorni per dimostrare che siamo più di un mercato da tassare e meno di un alleato da ignorare. Il segnale è chiaro: la Cina resta nel mirino. La sospensione dei dazi verso altri Paesi serve a ridisegnare la catena globale del valore, allontanandola da Pechino e riportandola verso chi, almeno sulla carta, condivide con Washington un certo set di regole e valori. I numeri spiegano bene questa scelta. Nel 2023, la Cina ha esportato beni verso gli Stati Uniti per un valore di circa 501 miliardi di dollari, con prodotti principali come apparecchiature elettriche ed elettroniche (124,52 miliardi di dollari) e macchinari (88,98 miliardi di dollari).