Benvenuti in America | il mio viaggio tra deserti strade leggendarie e proiettili in hotel

LA MIAEra il 1992. Dopo un lungo tragitto attraverso l’Arizona e parte del New Mexico, passando da Flagstaff, Sedona, le meraviglie di Red Rock, Phoenix, un tratto della mitica Route 66 e poi giù lungo la Interstate 5 verso El Paso, arrivammo a San Diego alle prime ombre della sera. Alloggiavamo all’Milano, vicino al vecchio terminal della ferrovia Santa Fe. Avevamo ormai attraversato quasi tutta l’Arizona, costeggiato il New Mexico e messo piede nella Bassa California. Il mezzo? Un pulmino GM con cambio automatico.Il gruppo era variegato: la mia ex moglie, una nostra amica con una conoscente romana, una ragazza di Firenze che doveva essere la “capo spedizione”, e un giovane romano. Io, a 46 anni, ero il più anziano e anche l’autista ufficiale: tante miglia macinate senza mai sbagliare strada, fatta eccezione per una sosta pranzo fuori Phoenix e un gelato a El Paso.