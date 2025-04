Ilrestodelcarlino.it - Anziano precipita col pickup lungo la scarpata a Montefiore. Salvato dai vigili del fuoco

Grave incidente ieri mattina ala strada che dall’abitato scende verso la Valdaso, in prossimità dell’ex discarica. La vittima del sinistro, del tutto autonomo, è G. B. di 73 anni del luogo. L’uomo, soccorso dal personale della Croce verde die dai sanitari della Potes di San Benedetto, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ancona in codice rosso. L’incidente è avvenutoun tratto di strada rettilineo, dove la vettura è finita fuori stradandola. Il 73enne, che non ricordava nulla dell’accaduto, potrebbe essere stato colto da un malore o da un colpo di sonno. Una volta stabilizzato a bordo dell’ambulanza, il paziente è stato trasportato nella zona Valdaso, dove l’elisoccorso è atterrato in un piazzale nelle vicinanze della cantina Centanni, luogo dov’è avvenuto il trasbordo sul velivolo.