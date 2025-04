Addio Milan via per 22 milioni | ha vinto la Liga

Milan giocherà domani con l’Udinese, ma prima ci sono delle novità importanti della Liga. Dopo il pari rimediato nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, di fatto, il Milan ha ripreso una gara che sembrava ormai persa. Sabato scorso, infatti, la Fiorentina di Raffaele Palladino si era portata sullo 0-2, ma poi gli uomini di Sergio Conceicao sono riusciti a strappare almeno un punto.Addio Milan, via per 22 milioni: ha vinto la Liga (LaPresse) tvplay.itC’è da dire che questo pari cambia poco la stagione del Milan, vista la sua situazione di classifica. Il team meneghino è infatti nono in classifica con la bellezza di nove punti di distacco dal Bologna di Vincenzo Italiano quarto. Questa distanza, di fatto, è quasi incolmabile a sette giornate dalla conclusione del campionato. Tvplay.it - Addio Milan, via per 22 milioni: ha vinto la Liga Leggi su Tvplay.it Ilgiocherà domani con l’Udinese, ma prima ci sono delle novità importanti della. Dopo il pari rimediato nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, di fatto, ilha ripreso una gara che sembrava ormai persa. Sabato scorso, infatti, la Fiorentina di Raffaele Palladino si era portata sullo 0-2, ma poi gli uomini di Sergio Conceicao sono riusciti a strappare almeno un punto., via per 22: hala(LaPresse) tvplay.itC’è da dire che questo pari cambia poco la stagione del, vista la sua situazione di classifica. Il team meneghino è infatti nono in classifica con la bellezza di nove punti di distacco dal Bologna di Vincenzo Italiano quarto. Questa distanza, di fatto, è quasi incolmabile a sette giornate dalla conclusione del campionato.

