Incidente in FiPiLi ci risiamo Tamponamento tra auto e lunghe code verso Firenze

Firenze, 10 aprile 2025 – Non c'è davvero pace per chi si mette in viaggio sulla FiPiLi. Se nella giornata di ieri, mercoledì 9 aprile, un Incidente avvenuto all'altezza di Ginestra aveva creato code e disagi in direzione mare, stavolta a farne le spese sono stati gli utenti in viaggio verso Firenze. Un Tamponamento a catena che ha visto coinvolte diverse auto ha infatti generato il caos in direzione del capoluogo. E' successo ancora una volta nel tratto compreso tra gli svincoli di Ginestra e Lastra a Signa, uno dei più complicati e difficili di tutta la superstrada. Non si hanno notizie circa i feriti, ma le code hanno raggiunto i 7 chilometri. Il tutto è stato aggravato dal fatto che a quest'ora del mattino il traffico è sempre particolarmente intenso. L'Incidente è comunque già stato risolto e non ha necessitato la chiusura della strada.

