Trump vuole sradicare la globalizzazione

Immaginiamolo come un pettine che impiglia i nodi della capigliatura. Ecco, Donaldsi sta rivelando quel pettine lì che intercetta e cattura i nodi di una epoca, la, scappata di mano a tutti. Chi deve rappresentare il popolo, che democraticamente lo ha scelto come “risolutore” dei problemi, sa che i sistemi vanno riallineati. Spesso, quei nodi, necessitano dei movimenti bruschi di spazzola. I dazi sono quegli strappi che provocano un po' di dolore ma che potrebbero essere necessari per rimettere la capigliatura in ordine. La finanza non ha bisogno di strappi perché non ha bisogno del confronto sociale, non si preoccupa dell'impoverimento della middle class o della desolazione attorno alle working class.ha vinto le elezioni dicendo cose precise, per questo oggi tiene nei sondaggi.