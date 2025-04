Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 10 aprile: Europa League e Conference League

Leggi su Ilveggente.it

di10: si gioca l’andata dei quarti di finale di, in campo Lazio e FiorentinaSi gioca stasera l’andata dei quarti di finale di, competizioni che vedono ancora in corsa due squadre italiane: dopo l’eliminazione della Roma restano soltanto Lazio e Fiorentina, che possono giocarsela fino in fondo. La squadra di Baroni in questi quarti di finale ha di fronte un’avversaria non certo insormontabile, il Bodo Glimt, a patto di limitare i danni nella partita d’andata.Idi10(LaPresse) – IlVeggente.it Sono infatti impressionanti i numeri fatti registrare nelle gare casalinghe, dove il Bodo “sfrutta” le peculiarità del campo sintetico: 5 vittorie su 6 davanti al proprio pubblico e 3 o più gol segnati in quattro occasioni (24 in totale, nessuno ne ha segnati di più) in questa edizione di