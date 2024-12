Oggi niente allenamento squadra ancora scossa Inzaghi concede un giorno di riposo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter. Il malore accusato ieri da Edoardo Bove, che ha portato al rinvio di Fiorentina-Inter, ha inevitabilmente influenzato i piani dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone, rientrato con lada Firenze nella notte, ha deciso dire undiai suoi giocatori, annullando il consuetodi scarico. La scelta è stata motivata anche dallo stato emotivo delladall’accaduto.Inter: ad Appiano solo in 2Ad Appiano Gentile si sono visti solo Francesco Acerbi e Carlos Augusto, impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni. La ripresa degli allenamenti per il resto del gruppo è fissata per domani, quando inizierà la preparazione in vista della sfida contro il Parma, in programma venerdì.