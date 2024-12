Bergamonews.it - “Note di luce”, alla chiesa di Sant’Anna musica e solidarietà

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Il tradizionale Concerto di Ars Armonica intitolato “di”, dedicato all’Avvento e al Natale, è il programma l’8 dicembre alle 20.45 a Bergamo nelladi, proprio nel giorno della Festa dell’Immacolata.Un evento corale che coinvolge la città di Bergamo, nato per donare, emozioni e. L’ingresso è libero e gratuito; la raccolta fondi del Concerto è dedicataCooperativa sociale Aeper, per sostenere laboratori formativi e occupazionali del Centro Salute Mentale Maresana.“La– dichiara Damiana Natali, direttrice dell’Orchestra Ars Armonica – è un linguaggio universale che crea legami di bellezza tra le persone e tra le realtà. Abbiamo deciso di dedicare il concerto dell’8 dicembre ad Aeper perché apprezziamo il lavoro di cura costante che la cooperativa riserva a persone con e senza fragilità, col cuore e con le mani, come facciamo noi artisti per donarvi sempre nuove