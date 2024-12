Napoli | turista urina in chiesa

Leggi su Dayitalianews.com

Arriva nella sala del presepe degli artisti all’interno delladi San Ferdinando, a, con fare un po’ circospetto. Non è solo, è in compagnia di una donna, probabilmente la compagna, che finge di ammirare l’opera mentre l’uomodietro l’anta del portone. Il tutto sotto l’occhio delle telecamere di sicurezza. Con il prete che interviene subito, mandando via i turisti “incontinenti” e pulendo l’angolo incriminato, mentre ad attendere la coppia, all’esterno del luogo di culto profanato, arrivano i carabinieri.La diffusione di queste immagini riaccende così la polemica sul turismo “selvaggio” che “oltraggia arte, cultura e culto”, come commenta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che pubblica sui suoi profili social le immagini.“Oltraggio all’arte, alla storia e al culto.