Luciano Barone Montesilvano | AmTrust Assicurazioni Lancia Commercialista Protetto per Professionisti Contabili

Un’Assicurazione Completa per Tutte le Attività Professionalioffre una protezione completa per tutte le attività connesse all’esercizio della professione. Questa soluzione assicurativa è stata pensata per tutelare non solo i dottori commercialisti ed esperti, ma anche consulenti del lavoro, tributaristi e i loro collaboratori.La polizza include la copertura per la Responsabilità Civile Professionale, prestata nella forma Claims Made, che garantisce la protezione anche per eventi verificatisi prima della stipula, purché denunciati durante il periodo di validità della polizza. Inoltre, il prodotto è altamente personalizzabile, con garanzie opzionali che consentono di soddisfare ogni necessità derivante sia dall’attività lavorativa sia da contesti extra-professionali.