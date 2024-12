Ilrestodelcarlino.it - La star James Franco, da Hollywood alle Torri. Tanta gente per il film

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La stella dibrilla anche sulle Due. Come annunciato infattiè arrivato ieri al cinema Odeon insieme al regista Claudio Giovannesi, per presentare il nuovodi cui è protagonista, ’Hey Joe’. Un veterano americano, che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante l’ultima Guerra mondiale, ritorna in Italia agli inizi degli Anni ’70 per conoscere suo figlio. L’uomo vorrebbe recuperare 25 anni di assenza ma il figlio, ormai grande, è stato ’adottato’ da un boss del contrabbando. é di fatto la storia della ricerca di un nuovo inizio, che forse per il protagonista non sarà così facile. Perinvece, dopo i lunghi anni di silenzio dopo il ’Me Too’, la nuova vita è già qui.