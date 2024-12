Calciomercato.it - La Juventus non sa vincere: prima contestazione per Thiago Motta

Rabbia e delusione dopo il pareggio nel recupero in casa del Lecce: Juve contestata al Via del MareLaspreca il vantaggio firmato da Cambiaso (con la deviazione decisiva di Gaspar), lasciano due punti preziosissimi sul campo del Lecce nel posticipo del Via del Mare.(LaPresse) – Calciomercato.itAncora un’occasione sprecata per i bianconeri, che al netto delle numerose assenze e della rosa ridotta all’osso, non è riuscita a blindare il risultato e nel recupero è stata beffata dal guizzo della bestia nera Rebic, ancora in gol contro la ‘Vecchia Signora’ dopo i dispiaceri inflitti alla Juve con la maglia del Milan. Squadra stanca e in affanno nel finale, con Cambiaso croce e delizia per: da una sua palla persa, la ripartenza decisiva dei salentini padroni di casa e la combinazione Krstovic-Rebic che ha portato appunto all’1-1 finale al terzo minuto di recupero della formazione di Giampaolo.