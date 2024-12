Lanazione.it - Incendio nel fabbricato abbandonato

Ancora una volta al centro dell’attenzione. Lo stabile, e sotto sequestro, in via Lago di Mezzano è stato nuovamente colpito dalle fiamme, con segni evidenti nei muri, visibili anche da lontano. L’, localizzato in una sola stanza del secondo piano dell’immobile ha fatto scattare l’allarme da parte dei residenti del quartiere, che hanno chiamato i Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di ieri. L’operazione, per entrare nello stabile posto sotto sequestro, è stata difficoltosa in quanto è stata necessaria la rottura di un vetro per permettere l’accesso dei Vigili del fuoco. Una volta entrati non hanno trovato nessuno e le cause dell’sono in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale, anche per la viabilità del traffico reso difficoltoso per il fumo che usciva dallo stabile.