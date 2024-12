Liberoquotidiano.it - Criptovalute-choc, ecco quanto valgono oggi in Italia: lo studio che cambia il quadro (per me spacca)

Non sono valute, come l'euro, il dollaro americano o lo yuan giapponese, perché non sono emesse nè regolate da un'autorità centrale riconosciuta: quindi, non hanno corso legale. Nè sono uno strumento di pagamento perché nessuno può essere obbligato ad accettarle nelle transazioni commerciali. Quindi cosa sono le, i criptoasset e le cripto-attività? Si tratta di una particolare forma di investimento: un'alternativa non regolamentata e, per questo, soggetta a elevati rischi. Il Bitcoin - il re indisscusso delle cripto- e le altrenascono e si sno solamente in forma digitale, tant'è che non esistono in forma cartacea. Inil mercato dellevale già 2,22 miliardi di euro (+64% rispetto a circa un anno fa) e sono 1,35 milioni glini che hanno investito in criptoasset, con una media di 1.