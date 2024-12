Game-experience.it - Crash Bandicoot 4 It’s About Time è in arrivo su Xbox Game Pass? Lo suggerisce un leak

Quando mancano poche ore all’annuncio ufficiale della prima ondata di giochi didel mese di dicembre 2024, ecco giungere in rete unchel’diall’interno del servizio in abbonamento.Ebbene sì, proprio in queste ore sta circolando in rete un’immagine che mostra l’apprezzato platform di Toys for Bob protagonista di un banner ufficiale che svela l’del titolo su, comparso con ogni probabilità per errore sulla home di alcuni utenti che sfruttanoCloud Gaming attraverso il Fire TV di Amazon.In attesa dell’annuncio ufficiale da parte di Microsoft, in programma alle ore 15:00 di martedì 3 Dicembre 2024, è importante precisare che questopotrebbe effettivamente essere veritiero, visto che il colosso di Redmond ha aggiunto appena poche settimane fa Spyro Reignited Trilogy all’interno del catalogo del servizio.